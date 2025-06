Eleonora Aquilani la fioraia di Vetralla compie 50 anni | Buon compleanno Lola

Eleonora Aquilani, la fioraia di Vetralla, compie 50 anni circondata dall’affetto di amici e clienti che la stimano per il suo spirito forte e il cuore generoso. Tra petali colorati e gesti di solidarietà, Eleonora incarna la bellezza della resilienza e della passione quotidiana. In un paese dove tutti si sostengono, la sua presenza è un fiore che sboccia ogni giorno, rendendo Vetralla un posto più speciale. Buon compleanno, Lola!

Eleonora Aquilani, la fioraia con un cuore d'oro. Tra imprenditoria e impegno sociale, nonostante la battaglia contro il cancro, oggi compie 50 anni. In un piccolo comune come Vetralla, dove tutti si conoscono e si sostengono a vicenda, vive Eleonora, una donna straordinaria, nota a tutti come. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

In questa notizia si parla di: eleonora - aquilani - fioraia - vetralla

Vetralla, Aquilani pentasindaco: «Io, emozionato come la prima volta con la fascia, nel 1989» - Il Messaggero - O la cinquina, come quella – politica – che ha rifilato ai suoi avversari: Sandrino Aquilani è sindaco di Vetralla per la quinta volta. Segnala ilmessaggero.it

Vetralla, il sindaco Aquilani: «Troppe buche, chiudo la Cassia» - Non abbiamo pi i soldi per la manutenzione: chiudiamo la Cassia e ridisegnamo i confini del Comune per non averla pi in carico. Si legge su ilmessaggero.it