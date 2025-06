Elena Santarelli | Mai avuto crisi con Bernardo Corradi eravamo fatti per stare insieme

Elena Santarelli, nota per il suo fascino e la sua sincerità, ha condiviso dettagli intimi della sua vita sentimentale con Bernardo Corradi, sottolineando che sono sempre stati fatti per stare insieme. Inoltre, ha smentito ogni coinvolgimento nelle rivalità calcistiche, rivelando che a casa sua si tifa Roma, mantenendo così un legame autentico con le proprie radici e passioni. La sua autenticità emerge chiaramente in ogni parola, rafforzando il suo ruolo di figura amata dal pubblico.

"Non ho mai tifato né Roma né Lazio, a casa mia tifano tutti Roma", ha rivelato poi Elena Santarelli in risposta alla domanda relativa al tifo. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - Elena Santarelli: “Mai avuto crisi con Bernardo Corradi, eravamo fatti per stare insieme”

