Elena Leonardi FdI | Matteo Ricci sembra un piazzista improvvisato Promette cose già fatte da Acquaroli

Elena Leonardi e i fratelli Baldelli emergono come gli unici del centrodestra pronti a contrattaccare alle accuse di Matteo Ricci, che sembra improvvisarsi piazzista promettendo ciò già realizzato da Acquaroli. La loro fermezza si fa sentire in un dibattito acceso e ricco di tensione politica, ma ora la domanda cruciale è: riusciranno a mantenere la coesione e a conquistare la fiducia degli elettori?

ROMA – Elena Leonardi, assieme ai fratelli Baldelli, sembrano essere al momento gli unici del centrodestra pronti a rispondere colpo su colpo alle accuse mosse da Matteo Ricci, candidato alla presidenza della Regione Marche per il centrosinistra, verso il presidente Francesco Acquaroli.

