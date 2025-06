Eleganza senza tempo | Lauren Sánchez risplende a Venezia in Alexander McQueen d’archivio

abito di Lauren Sánchez incarna un’eleganza senza tempo, testimoniando come il passato possa incontrare il presente con stile e raffinatezza. La scelta di un pezzo d’archivio di Alexander McQueen sottolinea la sua capacità di reinterpretare la moda in chiave moderna, lasciando tutti senza parole. Con questa raffinata scelta, Sánchez si prepara a brillare al suo matrimonio, dimostrando che il vero stile non tramonta mai.

Alla vigilia del matrimonio tra Jeff Bezos e Lauren Sánchez, previsto per domani a Venezia, i riflettori si accendono sui primi look della futura sposa. Sánchez ha fatto il suo ingresso in città con un abito vintage. La giornalista ha indossato un vestito d’archivio della collezione PE 2003 di Alexander McQueen, attirando l’attenzione per la scelta sofisticata e d’impatto. Caratterizzato da un design monospalla e una silhouette aderente, il capo è realizzato in raso di seta e impreziosito da piccoli dettagli bianchi scintillanti. La mise è stata completata da pochette e gioielli con diamanti, tra cui il suo anello di fidanzamento da circa 2,5 milioni di dollari. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Eleganza senza tempo: Lauren Sánchez risplende a Venezia in Alexander McQueen d’archivio

