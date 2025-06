El Aynaoui Juve Gazzetta nuova idea per rinforzare la mediana | occhi puntati sul centrocampista del Lens! Tutti i dettagli

La Juventus cerca di rinforzare la mediana con nuove idee e grandi ambizioni. Occhi puntati su Neil El Aynaoui, promettente centrocampista del Lens, protagonista dei rumors di mercato. Questa mossa potrebbe rappresentare un'ulteriore svolta strategica per i bianconeri, pronti a sorprendere nel calciomercato. Scopriamo insieme tutti i dettagli e gli scenari possibili per il futuro della Juve.

e gli scenari sul mercato. Spunta un nuovo nome per il calciomercato Juve. Come riportato dall'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport i bianconeri avrebbero messo gli occhi su Neil El Aynaoui di proprietà del Lens. Secondo quanto riportato dal quotidiano oggi in edicola la dirigenza juventina avrebbe effettuato un primissimo sondaggio per il marocchino con il vizio del gol (8 i centri nella stagione appena conclusa).