Ekom ad Ardenza troppo rumore dagli impianti di refrigerazione Il Comune | Fate i lavori necessari o sospendiamo l' attività

Il punto vendita Ekom di via dell'Ulivo si trova sotto pressione: i rumori provenienti dagli impianti di refrigerazione stanno creando disagi e rischiano di portare alla sospensione dell’attività. La recente ordinanza del sindaco Luca Salvetti, emessa il 25 giugno, invita il Comune ad intervenire con lavori urgenti per mitigare il fastidio sonoro. Blindare il rispetto delle norme è fondamentale: solo così si garantirà la continuità dell’attività e il benessere della comunità.

