Egitto incidente stradale nel delta del Nilo | le immagini del minibus distrutto

Tragedia nel cuore del delta del Nilo: un terribile incidente stradale ha devastato Ashmoun, causando la morte di 19 persone e lasciando solo tre sopravvissuti. Le immagini del minibus distrutto testimoniano l’entità di questa drammatica collisione, che ha sconvolto la comunità e riaperto il dibattito sulla sicurezza stradale in Egitto. Un evento che ci ricorda quanto sia fragile la vita e l’importanza di interventi tempestivi per prevenire simili tragedie.

Un incidente stradale nel delta del Nilo in Egitto ha causato la morte di 19 persone venerdì, secondo quanto riferito dalle autorità locali. Secondo una dichiarazione del ministero del Lavoro, un camion si è scontrato con un minibus che trasportava lavoratori su una strada regionale nella città di Ashmoun, nel governatorato di Menofia, mentre questi ultimi si recavano al lavoro. Solo tre persone sono sopravvissute all’incidente che ha completamente distrutto il veicolo. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Egitto, incidente stradale nel delta del Nilo: le immagini del minibus distrutto

