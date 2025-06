Effetto Nicholas | il documentario sulla storia di Nicholas Green in onda su Rai 2

Stasera su Rai 2 alle 21.30, non perdere "Effetto Nicholas", un emozionante documentario che ripercorre la storia di Nicholas Green, il bambino americano vittima di una tragica vicenda in Italia. Un racconto che ha toccato il cuore di milioni di persone, lasciando un’impronta indelebile nel tempo. Scopri come questa drammatica vicenda ha trasformato il dolore in un messaggio di speranza e solidarietà. Continua a leggere per scoprire tutti i dettagli.

. Effetto Nicholas è il documentario in onda questa sera, 27 giugno 2025, alle ore 21.30 su Rai 2 in prima visione che racconta la vicenda e l’impatto della storia di Nicholas Green. Vediamo tutte le informazioni. Anticipazioni. È il 29 settembre 1994 quando un bambino americano di 7 anni, Nicholas Green, in vacanza in Italia, viene colpito da una pallottola mentre viaggia in macchina con la sua famiglia sulla Salerno-Reggio Calabria. Settantadue ore dopo ne viene dichiarata la morte cerebrale. Settantadue ore in cui questa vicenda diventa un caso mediatico: una tragedia collettiva che, grazie al coraggio della famiglia Green che decide di donare gli organi del piccolo Nicholas, riesce a sdoganare il tabù della donazione degli organi nel nostro Paese. 🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Effetto Nicholas: il documentario sulla storia di Nicholas Green in onda su Rai 2

In questa notizia si parla di: nicholas - green - effetto - documentario

Effetto Nicholas Green, nei disegni dei bambini brianzoli il ricordo del loro coetaneo americano ucciso a 7 anni durante una rapina. “Lui è il nostro eroe” - L'effetto Nicholas Green si manifesta nei disegni dei bambini brianzoli, che celebrano la memoria del loro coetaneo americano, tragicamente ucciso a soli sette anni durante una rapina.

Arriva su Rai 2 "Effetto Nicholas", un documentario sulla tragedia della famiglia Green e sul successivo impulso alla donazione degli organi Vai su Facebook

Translate postEffetto Nicholas in onda su Rai 2, chi era il bambino che salvò la vita a centinaia di persone • In occasione del trentennale della morte di Nicholas Green, va in onda venerdì 27 giugno in prima serata su Rai 2 Effetto Nicholas, un documentario ch Vai su X

Nicholas Green, la storia del bambino americano che con i suoi organi salvò 7 persone: l'omicidio in Calabria,; Effetto Nicholas, stasera in tv la storia di Nicholas Green ucciso mentre era in vacanza in Calabria che con i; Nicholas Green e il dono che salvò la vita a sette persone in attesa di trapianto.

Effetto Nicholas, su Rai 2 il documentario sul bimbo ucciso da un proiettile - Effetto Nicholas è il documentario di Rai 2 dedicato al bambino colpito da un proiettile. Segnala gazzetta.it

Nicholas Green, chi sono i genitori Maggie e Reginald: cosa fanno oggi dopo la morte del figlio e il gesto ‘eroico’ - Su Rai 2 va in onda il documentario 'Effetto Nicholas' i cui si racconta quanto fu importante la scelta della coppia di donare gli organi del figlio. Si legge su libero.it