Edoardo Saporiti vestirà la maglia azzurra L’arrivo del centrocampista è ufficiale

Edoardo Saporiti si veste ufficialmente azzurro: il giovane centrocampista classe 2001, cresciuto tra Fezzanese e Seravezza Pozzi, è pronto a portare nuova energia all'Empoli. Un talento cresciuto passo dopo passo, ora chiamato a scrivere un nuovo capitolo della sua promettente carriera in Serie A. Con il suo entusiasmo e determinazione, il suo arrivo promette di infiammare il settore offensivo della squadra.

Ci ha messo poco, anzi, pochissimo l’ Empoli a trovare il suo nuovo trequartista: nella giornata di ieri è stato infatti ufficializzato l’arrivo di Edoardo Saporiti, centrocampista offensivo classe 2001 nato a La Spezia, che è anche la squadra che lo ha accolto nel settore giovanile prima dell’inizio della classica ‘gavetta’ nel professionismo. Prima in Serie D, nella Fezzanese prima e nel Seravezza Pozzi dopo, quando poi nel 2022 arriva tra i professionisti, firmando per il Modena che lo inserisce nella classica ‘girandola dei prestiti’: prima al Grosseto in Serie C e, dopo l’esperienza in Maremma, le altre tappe sono quelle di Montevarchi e addirittura in Sardegna, alla Torres. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net