Edoardo Bove speranze di ritorno in campo dopo il malore | potrà giocare all’estero

Edoardo Bove, giovane talento della Fiorentina, sta affrontando un percorso di guarigione dopo un grave malore che lo ha colpito in campo. La sua determinazione e il supporto medico lo stanno aiutando a superare questo momento difficile. Ora, con speranze di tornare in forma, si prospetta un possibile ritorno alle competizioni, ma non in Italia: il suo futuro potrebbe riscriversi all’estero, aprendo nuove opportunità e sfide. La sua storia è un esempio di resilienza e speranza.

Edoardo Bove potrebbe presto tornare a giocare a calcio, ma non in Italia. Il centrocampista classe 2002 della Fiorentina, fermo dal 1° dicembre 2024 dopo un grave malore in campo contro l'Inter, è stato salvato grazie all'impianto di un defibrillatore sottocutaneo presso l'Ospedale Careggi di Firenze. Il cuore del giovane calciatore si era infatti fermato a causa di una grave aritmia cardiaca, che ha messo a rischio la sua vita. Bove e il ritorno al calcio giocato: via libera possibile solo fuori dall'Italia. Dopo mesi di stop e una lunga serie di accertamenti medici, Bove ha ricevuto esiti confortanti: tutti gli esami svolti finora sono risultati negativi.

