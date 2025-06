Edoardo Bove dopo il malore può tornare in campo

Dopo il brutto episodio che lo ha colpito durante Fiorentina-Inter dello scorso dicembre, Edoardo Bove potrebbe presto tornare in campo. La notizia, ancora non ufficiale, riaccende le speranze dei tifosi e della squadra, dimostrando come la forza e la determinazione possano superare anche le sfide più difficili. La parola ora spetta agli esami, ma l'ottimismo cresce: Bove si sta riprendendo e potrebbe tornare a sorprendere sui campi.

Edoardo Bove potrà tornare in campo. Questa è la bella notizia, ancora non ufficiale, che riguarda il calciatore romano colpito da un malore durante Fiorentina-Inter e per cui si è temuto il peggio. Il malore Durante Fiorentina-Inter dello scorso dicembre, Edoardo Bove è crollato. 🔗 Leggi su Romatoday.it

