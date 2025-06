Editoria siglato a Roma l’accordo tra Italpress e la cinese CCTV+

A Roma, Italpress e CCTV+ siglano un accordo storico, aprendo nuove frontiere di collaborazione tra l’Italia e la Cina nel mondo dell’editoria. Questa partnership strategica, parte del prestigioso China Media Group, consentirà a Italpress di ampliare la diffusione dei propri contenuti multimediali, rafforzando il ruolo dell'informazione italiana a livello globale. Un passo importante che promette di rivoluzionare il panorama mediatico internazionale e di portare nuove opportunità di scambio culturale e professionale.

ROMA (ITALPRESS) – Sancito a Roma, con lo scambio dei contratti, l’accordo di partnership tra l’Agenzia di stampa Italpress e la CCTV+, che fa parte di CMG (China Media Group), il più importante gruppo editoriale cinese che comprende anche la televisione di Stato CCTV e l’agenzia di stampa video multimediale internazionale CCTV+. La partnership, annunciata a fine maggio, permetterà ad Italpress di poter diffondere i suoi contenuti multimediali e video in Cina ed al contempo di poter utilizzare video e dell’agenzia CCTV+ per i propri format video e per i propri abbonati in Italia ed all’estero. 🔗 Leggi su Ildenaro.it