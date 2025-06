Ecco quando arrivano i pagamenti delle pensioni di luglio

Preparatevi, cittadini di Catania: le pensioni di luglio saranno presto in arrivo! Poste Italiane annuncia che a partire da martedì 1° luglio, i pagamenti saranno disponibili in tutti i 128 uffici postali della provincia e anche per chi dispone di un libretto di risparmio o conto corrente. Non perdete tempo: ecco quando e come ritirare le vostre spettanze in modo semplice e rapido.

Poste Italiane comunica che in tutti i 128 uffici postali della provincia di Catania le pensioni del mese di luglio saranno in pagamento a partire da martedì 1. Sempre a partire da martedì 1 le pensioni di luglio saranno disponibili anche per i titolari di un libretto di risparmio, di un conto. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

