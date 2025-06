Ecco la Sagra di Pane & Trita Gusto film musica e giochi

Vivi l’atmosfera magica della Sagra di Pane & Trita a Costa Masnaga, un evento imperdibile in Brianza che trasforma il locale in una balera vivace con musica dal vivo, giochi e cinema all’aperto. Tra piatti estivi, anguria fresca e gelato, potrai immergerti in un’atmosfera retrò, come le serate degli anni Sessanta e Settanta. L’ingresso è gratuito: vieni a trascorrere serate indimenticabili sotto le stelle!

Sagra di Pane & Trita in Brianza, il locale di Costa Masnaga si trasforma in una balera, con orchestra dal vivo, bocciofila e cinema all'aperto e tipici piatti estivi come la griglia, anguria e gelato. Atmosfera della sagra paesana, delle serate estive degli anni Sessanta e Settanta e come da tradizione, l' ingresso è gratuito, e si pagano solo le consumazioni. Uno spazio all'aperto di circa mille metri quadrati con al centro una braceria con la sua grande griglia con la presenza di un vero e proprio banco di macelleria dove è possibile scegliere il proprio taglio e farselo cucinare. Presenti i classici chioschetti, come quello dell'anguraio, in stile d'epoca e quello dei gelati di Gianna & Renato, il nuovo format di gelateria firmato Pane & Trita che ha appena aperto un punto vendita a Seregno, la cittadina brianzola dove tutto è iniziato.

