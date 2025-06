Ecco la nuova giunta comunale di Ortona

Ecco la nuova giunta comunale di Ortona, pronta a scrivere un capitolo innovativo per la città. Con un team di assessori scelti per competenza e visione strategica, l’amministrazione di Angelo Di Nardo si prepara a affrontare sfide e opportunità con entusiasmo e determinazione, puntando a un futuro più positivo e sostenibile per tutti i cittadini. La strada è tracciata: ora inizia un nuovo entusiasmante percorso di crescita e sviluppo.

Ufficializzata la composizione della nuova giunta comunale del sindaco di Ortona Angelo Di Nardo che guiderà l’amministrazione cittadina nei prossimi anni. "La squadra di governo è composta da assessori con deleghe specifiche, individuati per competenze e visione strategica, con l’obiettivo di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

