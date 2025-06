Ecco il UEFA Women’s EURO 2025 Path to Glory Team 1 carte LIVE!

Preparati a vivere l'emozione dell'UEFA Women’s EURO 2025 con le nuove carte live di Team 1! Queste carte speciali, collegate all’Europeo femminile, offrono potenziamenti unici e aggiornamenti basati sui risultati delle nazionali. Un'occasione imperdibile per migliorare il tuo Ultimate Team e sfidare gli avversari con le migliori giocatrici d’Europa. Resta sintonizzato e scopri come queste carte possano portare il tuo gioco al livello successivo!

Sono carte live e sono legate all'Europeo delle nazionali femminili di calcio. Laying their claim as Europe's best. UEFA Women's EURO 2025 Path to Glory Team 1 rings in the summer's most anticipated tournament. Level up your Ultimate Team with Special Player Items with Enhanced Chemistry Boosts, plus potential Upgrades based on tourney progress. #FUT pic.twitter.comRzR8z2Zg5D — EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) June 27, 2025 +1 OVR se il team segna 3 gol nel girone. 5-5 e ruolo++ se il team si qualifica per i quarti di finale. +1 Playstyle plus se il tema si qualifica per le semifinali. +1 OVR se il team si qualifica per la finale.