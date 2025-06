Ecco come la giornata lavorativa infinita mette a rischio anche le relazioni

La giornata lavorativa senza pause mette a rischio le relazioni personali e la well-being. Secondo il Work Trend Index 2025 di Microsoft, un lavoratore riceve in media 117 email e 153 messaggi su Teams al giorno, con il 40% online già dalle 6 del mattino e il 29% che non si disconnette prima delle 22. Questa realtà dimostra come la tecnologia abbia cancellato i confini tra lavoro e vita privata, generando la cosiddetta...

Ogni giorno, un lavoratore medio riceve 117 email e 153 messaggi su Teams. È quanto emerge dal Work Trend Index 2025 di Microsoft, che analizza le trasformazioni del mondo del lavoro: dai dati emerge anche come il 40 per cento degli utenti del servizio 365 sia online già dalle 6 del mattino e il 29 per cento non è out of office prima delle 22. È l'ultimo esempio di come la tecnologia abbia abbattuto le fasce orarie e originato la cosiddetta giornata lavorativa infinita. A soffrirne non sono solo gli stessi impiegati, sempre più soggetti al burnout, ma anche le loro relazioni sentimentali e familiari.

