‘Ecco come cambierà la nostra Asl’

per rinnovare e rafforzare il nostro sistema sanitario, garantendo a tutti cure di qualità e sostenibili per il futuro. Solo attraverso la collaborazione e l’innovazione potremo affrontare con successo questa sfida epocale e costruire un servizio sanitario più equo ed efficiente per le generazioni a venire.

Siena, 27 giugno 2025 – “Il Servizio Sanitario Nazionale è chiamato oggi ad affrontare sfide complesse che impongono scelte innovative e coraggiose. La nostra Azienda, che copre oltre il 51% del territorio regionale ma con solo il 22% della popolazione, e un indice di vecchiaia tra i più alti della Toscana, si trova di fronte a una trasformazione necessaria. Vogliamo metterci a nudo e guardare in faccia i problemi: è il momento di unirci, valorizzare le buone pratiche e costruire insieme il futuro. Le leve del cambiamento saranno le persone, con una leadership diffusa e nuove competenze integrate; l’uso strategico dei dati, essenziali per orientare le decisioni; e la trasformazione digitale, come strumento concreto per migliorare l’accesso e la qualità delle cure”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - ‘Ecco come cambierà la nostra Asl’

