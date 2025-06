Eccellenza Si tratta per la Civitanovese Il club ora può passare di mano

La Civitanovese si trova a un crocevia cruciale: il club può passare di mano grazie a una maggiore disponibilità finanziaria. Mauro Profili, attuale patron rossoblù, ha avviato trattative con l’imprenditore laziale Davide Ciaccia, ex presidente di Teramo e Atletico Terme Fiuggi. Sebbene ancora non ci siano conferme definitive, l’aria di novità si fa sentire, e tutto potrebbe cambiare prima della scadenza del 10...

Maggiore disponibilità. Questa la posizione che nelle ultime ore avrebbe fatto registrare Mauro Profili, attuale patron rossoblù, nel contesto della trattativa aperta con l'imprenditore laziale Davide Ciaccia. È ancora difficile parlare di intesa vicina tra le parti, tuttavia la sensazione di ieri era che Profili potesse presentare i documenti richiesti da Ciaccia, ex presidente di Teramo e Atletico Terme Fiuggi, prima della fatidica data del 10 luglio e con questo facilitare il buon esito dell'operazione. I recenti sviluppi mostrerebbero quindi un presidente più disponibile a trattare e a venire incontro alle richieste della controparte, anche se poi tutto potrebbe essere ribaltato da un momento all'altro.

