ECCELLENZA Sangiovannese stabilizzata la società parte l’assalto all’allenatore Calderini

L’Eccellenza sangiovannese si stabilizza, ma l’attenzione ora si sposta sull’obiettivo di consolidare una rosa competitiva. Con la società ormai salda e il nuovo allenatore Calderini pronto a guidare il team, si prepara un campionato di livello, puntando a una posizione di metà classifica o superiore. Per quest’anno, la priorità sarà costruire fondamenta solide e valorizzare il talento dei giocatori, tracciando così le basi per un futuro di successi.

Sciolto il nodo legato alla società, anche se all’atto pratico per i prossimi mesi almeno non cambierà niente rispetto alla passata stagione, si pensa ora all’allestimento di una Sangiovannese che possa recitare un ruolo di media alta classifica nel prossimo torneo di Eccellenza. Per quest’anno non si potrà assolutamente puntare al primo posto, proprio a causa delle trattative dirigenziali si è perso del tempo e l’obiettivo principale sarà quello di poter allestire un organico che, comunque, diverta e ponga le basi per un eventuale salto di categoria a partire dal prossimo anno. Se non ci saranno scossoni dell’ultim’ora le due principali figure tecniche sono state individuate in Andrea Agatensi, che ricoprirà il ruolo di direttore generale con delega al mercato, e Stefano Calderini che potrebbe tornare a sedere sulla panchina azzurra a distanza di 11 anni dove l’allora Sangiovannese dei Grazi partecipava all’Eccellenza. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - ECCELLENZA. Sangiovannese, stabilizzata la società parte l’assalto all’allenatore Calderini

In questa notizia si parla di: eccellenza - sangiovannese - società - stabilizzata

Duccio Nannini riflette sulla retrocessione della Sangiovannese in Eccellenza - Duccio Nannini riflette sulla retrocessione della Sangiovannese in Eccellenza, evidenziando che, esclusi gli ultimi due mesi caratterizzati da un calo, il suo campionato è stato positivo.

ECCELLENZA. Sangiovannese, stabilizzata la società parte l’assalto all’allenatore Calderini; EXCELLENCE. Sangiovannese, the club is stabilized and the assault on coach Calderini begins; Tutte le ultime notizie in tempo reale dalla Toscana e dall'Umbria.