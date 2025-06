Eataly cocktail night | l’evento del 3 luglio che unisce sapori e tradizione

Il 3 luglio, lasciatevi conquistare dalla magia di Eataly Cocktail Night a Milano, un evento che celebra l’arte dei cocktail tra sapori autentici e innovazione. Quando il tramonto dipinge la città, si accendono emozioni da condividere in un’atmosfera di libertà e convivialità. Dalle 18.00 in poi, preparatevi a vivere una serata indimenticabile, un connubio perfetto tra tradizione e modernità che vi farà sognare ad occhi aperti.

Quando il tramonto accarezza i palazzi di Milano e l’aria si fa più dolce, ecco che la città si trasforma in un teatro di emozioni gustative. Il 3 luglio sarà una di quelle serate che sanno di libertà e di condivisione, quando Eataly Milano Smeraldo aprirà le sue porte alla Cocktail Night, un evento che promette di trasformare una serata qualunque in un’esperienza indimenticabile. Un viaggio sensoriale tra tradizione e modernità. Dalle 18.00 in poi, gli spazi di Eataly si animeranno di voci, risate e il tintinnio dei bicchieri che si incontrano. Non si tratta di una semplice aperitivo, ma di un rituale collettivo che unisce Milano ad altre sei città italiane: Torino Lingotto, Genova, Piacenza, Firenze, Bologna e Pinerolo celebreranno insieme questa festa del gusto. 🔗 Leggi su Nonewsmagazine.com