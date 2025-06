ea fc 25 team 3 mutaforma elenco carte speciali della terza squadra shapeshifters

Preparati a rivoluzionare il tuo modo di giocare con EA FC 25! La terza squadra di Mutaforma, parte integrante del Team 3, torna in grande stile con carte speciali uniche e temporanee disponibili nei pacchetti a partire da venerdì 27 giugno alle 19:00. Questi oggetti innovativi offriranno nuove strategie, modifiche di posizione e statistiche aggiornate, portando l’esperienza di Ultimate Team a un livello superiore. Scopri come sfruttarle al massimo!

Il Team 3 Mutaforma di EA FC 25 per la popolare modalità Ultimate Team è stato svelato. Le carte speciali saranno nei pachetti per un periodo limitato di tempo a partire dalle 19:00 di venerdi 27 giugno. I Mutaforma fanno il loro ritorno per ridefinire l’esperienza di Ultimate Team! Quest’anno, gli oggetti giocatori Mutaforma avranno modifiche uniche alla posizione, statistiche aggiornate e nuovi stili di giocoruoli per darti nuovi modi per migliorare il tuo Ultimate Team e dominare in campo. A questi si aggiungono le Icone e gli Eroi Mutaforma, ispirati a gente che ha fatto la storia del calcio, e l’introduzione di atleti leggendari con nuove entusiasmanti posizioni e ruoli. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it