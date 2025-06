È stupendo | Mara Venier avete mai visto il nipote? Lo scatto insieme conquista tutti

Mara Venier, iconica regina della televisione italiana, ha stupito tutti con un gesto spontaneo e carico di emozione: uno scatto insieme al nipote Giulio, ormai 23enne. Questo momento di intimità, condiviso sui social, ha conquistato il cuore dei fan, dimostrando che dietro il personaggio pubblico si nasconde una donna autentica e affettuosa. La foto ha fatto il giro del web, lasciando tutti senza parole e ricordandoci quanto siano preziosi i legami familiari.

Personaggi TV. Ha conquistato tutti con un solo scatto. Mara Venier, da sempre regina della televisione italiana e regina anche di Instagram, ha postato una foto che ha fatto il pieno di like e commenti. Non si tratta di un selfie in studio o di uno scatto patinato da copertina, ma di qualcosa di molto più intimo: un’immagine insieme al nipote Giulio, che oggi ha 23 anni. Alto, bellissimo e con un sorriso che ha fatto girare la testa al pubblico social, Giulio ha attirato l’attenzione di follower, colleghi e amici vip. “Il tempo vola e mi ritrovo Giulio molto più alto di me. Orgogliosamente nonna ”, ha scritto Mara a corredo dello scatto, che mostra il giovane con un metro e 88 di statura accanto alla sua famosa nonna. 🔗 Leggi su Tvzap.it