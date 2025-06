È sempre cartabianca guerriglia-Venezia dalla Berlinguer

rappresenta perfettamente questa dicotomia: tra l’ostentazione del denaro e le sfide di una città che lotta per preservare il suo patrimonio. Mentre il turismo e la ricchezza si mescolano, Venezia diventa il palcoscenico di un conflitto tra passato e presente. Ma quanto ancora potrà resistere a questa nuova corsa sfrenata ai finanziamenti e al potere? Dalle parole di Berlinguer alle nuove dinamiche globali, il vero tema resta...

Viene il dubbio che il problema non sia più «l’inquinamento». E nemmeno la «spettacolarizzazione» di un Paese o una città viste come semplici attrazioni turistiche. No, il problema probabilmente è sempre lo stesso: i soldi. Quelli che non ci sono e quelli che al contrario ci sono eccome, e in abbondanza. Il tanto chiacchierato matrimonio a Venezia tra Jeff Bezos, mister Amazon che si contende con Elon Musk la palma di uomo più ricco del pianeta, e la giornalista Lauren Sanchez è lo specchio di uno scontro sociale, filosofico, generazionale. A È sempre CartaBianca, su Rete 4, Bianca Berlinguer affronta l’evento glamour del 2025 proprio da questo punto di vista. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - È sempre cartabianca, guerriglia-Venezia dalla Berlinguer

In questa notizia si parla di: cartabianca - venezia - guerriglia - berlinguer

È sempre cartabianca, guerriglia-Venezia dalla Berlinguer; Bezos a Venezia, 40 fermi? Liberi subito: Avs coi teppisti, un caso politico | .it; Donald Trump commosso dalla giornalista ucraina: Me lo saluti | .it.

Cartabianca, Mauro Corona insulta in diretta Bianca Berlinguer: «Zitta, gallina». E lei reagisce così - Il Mattino - Sono volati insulti a Cartabianca, dove Bianca Berlinguer ha dovuto mettere a tacere Mauro Corona intervenuto come di consueto nel programma. ilmattino.it scrive

Bianca Berlinguer: addio RAI? Cartabianca non è in palinsesto - Movieplayer.it - Cartabianca, il programma condotto da Bianca Berlinguer, non è al momento presente nei palinsesti RAI, come ha confermato l'amministratore delegato Roberto Sergio. Da movieplayer.it