È partito il tour estivo di Gianna Nannini con una Notte magica al Circo Massimo

L’estate romana si infiamma sotto il cielo stellato del Circo Massimo, dove Gianna Nannini ha acceso un fuoco musicale inarrestabile. Con una serata indimenticabile, la rockstar senese ha dato il via al suo tour estivo, regalando un concerto carico di energia e passione. Tra emozioni e singoli iconici, il pubblico è stato travolto da un’ondata di entusiasmo che resterà impressa nella memoria di tutti. La magia continua, e il viaggio musicale di Gianna non fa che cominciare.

In una caldissima serata di fine giugno è Gianna Nannini a rendere ancora più torrida l’atmosfera del Circo Massimo per l’unico appuntamento con la capitale che apre il tour estivo della cantautrice senese. Introdotta dalle parole Dispetto lancia subito il nuovo singolo Panorama, infiammando immediatamente il pubblico con America, trascinando con un effetto domino dalle prime file alle tribune tutti i presenti in piedi scatenarsi sulle note del brano manifesto dell’artista. L’impatto devastante si propoaga nel live che prosegue con i brani estratti dall’ultimo album Sei Nel L’anima, il brano che apre il nuovo lavoro in studio, 1983 insieme a Silenzio. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it