È morto Rick Hurst fu Cletus Hogg nella serie Hazzard

Con grande tristezza, il mondo dello spettacolo perde Rick Hurst, celebre attore noto per aver dato vita al memorabile Cletus Hogg nella serie degli anni '80 "Hazzard". La sua scomparsa, annunciata dal museo Cooter’s Place di Pigeon Forge, ha colpito profondamente fan e colleghi. Ricordato non solo come un personaggio indimenticabile, Hurst resterà nel cuore di molti come un uomo di famiglia, simbolo di nostalgia e affetto.

È morto Rick Hurst, attore statunitense noto soprattutto per aver interpretato il vicesceriffo Cletus Hogg nella serie Anni 80 Hazzard. Ad annunciare il decesso, di cui però non sono note le cause, è stato il museo Cooter’s Place di Pigeon Forge, nel Tennessee, dove sarebbe dovuto apparire per un evento fra il 3 e il 7 luglio. «Per i fan, non era solo un personaggio ma un uomo di famiglia», si legge nel saluto della pagina Instagram ufficiale di Hazzard. «Il suo sorriso gentile, i tempi comici impeccabili e la sua gentilezza d’animo rendevano ogni scena più luminosa». Suo figlio è Ryan Hurst, volto di Opie Winston in Sons of Anarchy con Charlie Hunnam. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - È morto Rick Hurst, fu Cletus Hogg nella serie Hazzard

