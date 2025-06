È morto Lalo Schifrin sua la colonna sonora di ‘Mission | Impossible’

Lalo Schifrin, il genio della musica che ha dato vita a colonne sonore indimenticabili come quella di Mission: Impossible, ci ha lasciato all’età di 93 anni. La sua straordinaria capacità di creare temi che restano impressi nella memoria collettiva ha segnato un’epoca. La sua musica continuerà a vivere nelle emozioni di milioni di fan e nelle scene più iconiche del cinema e della televisione. La sua eredità sonora è destinata a durare per sempre.

Ci sono temi musicali che restano impressi nella memoria collettiva e che, dopo pochissime note, sono semplicemente inconfondibili. E molti dei suoi erano così. Il celebre musicista argentino Lalo Schifrin, autore dell’iconico tema di Mission: Impossible e di numerose colonne sonore per film e serie TV hollywoodiane, è morto all’età di 93 anni. La notizia è stata riportata da diversi media internazionali ed è stata confermata dal figlio William. Chi era Lalo Schifrin. Boris Claudio "Lalo" Schifrin, nato a Buenos Aires, il 21 giugno 1932 crebbe in una famiglia profondamente legata alla musica. Suo padre era primo violino nell'Orchestra del Teatro Colón, uno dei principali teatri lirici del Sud America. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - È morto Lalo Schifrin, sua la colonna sonora di ‘Mission: Impossible’

E' morto Lalo Schifrin, leggendario compositore di 'Mission: Impossible'

È morto il pianista e compositore argentino #LaloSchifrin, noto soprattutto per aver realizzato il tema principale di Mission: Impossible. Autore di più di 100 arrangiamenti per grande e piccolo schermo, aveva compiuto 93 anni lo scorso 21 giugno

E' morto Lalo Schifrin, leggendario compositore di 'Mission: Impossible': Lalo Schifrin, compositore, pianista e direttore d'orchestra argentino di fama mondiale, celebre per aver firmato alcune delle colonne

