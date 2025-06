È morto Lalo Schifrin compositore di Mission | Impossible

È con grande tristezza che annunciamo la scomparsa di Lalo Schifrin, il leggendario compositore argentino che ha dato vita a colonne sonore indimenticabili. La sua musica ha accompagnato generazioni, diventando parte integrante di capolavori come Mission: Impossible, rivestendo un ruolo iconico nella cultura pop. La sua eredità musicale continuerà a vivere nel cuore di appassionati e innovatori del cinema. La sua musica rimarrà per sempre un'ispirazione senza tempo.

Il musicista e compositore argentino Lalo Schifrin è morto a Los Angeles per complicazioni dovute a una polmonite. Autore di oltre 100 colonne sonore per il grande e il piccolo schermo, è ricordato in particolare per aver firmato il tema principale di Mission: Impossible, realizzato per la serie tv degli Anni 50 e poi ripreso anche per i titoli di testa in tutti gli otto film con protagonista Tom Cruise, fino all’ultimo The Final Reckoning del maggio 2025. «Volevo un po’ di umorismo e leggerezza, un tema che non si prendesse troppo sul serio», ha spiegato nel descriverlo. «C’è qualcosa di imprevedibile nel tempo 54». 🔗 Leggi su Lettera43.it