Il dramma della banca svedese del 1973 ha lasciato un segno indelebile nella psiche collettiva, dando origine alla celebre "sindrome di Stoccolma". Durante il sequestro, i quattro ostaggi svilupparono un sorprendente attaccamento al rapinatore Clark Olofsson, che ispirò anche una serie Netflix. Oggi, con la sua morte a 78 anni, si chiude un capitolo affascinante e inquietante della criminologia e della psicologia. La storia continua a insegnarci come il confine tra vittima e carnefice possa essere più sottile di quanto si cred

Tutto ebbe inizio il 23 agosto 1973: la tentata rapina alla banca di credito svedese, compiuta da Clark Olofsson e Jan Erik Olsson, è diventato il colpo più studiato dai manuali psichiatrici, meglio noto come sindrome di Stoccolma. Clark Olofsson, che ha ispirato anche una serie Netflix, morto oggi in Svezia a 78 anni, prese in ostaggio quattro ostaggi, tre donne e un uomo. Il comportamento psicologico delle quattro vittime, per sei giorni nelle mani dei sequestratori, ma spaventate più dalla polizia che da loro, venne studiato a lungo dagli esperti. Durante quel sequestro durato quasi 6 giorni, le donne in ostaggio di Olofsson e del suo complice, hanno iniziato a simpatizzare con lui e l’altro rapinatore, difendendo le loro azioni e diventando sempre più ostili nei confronti della polizia all’esterno. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - È morto il rapinatore che ispirò la sindrome di Stoccolma: i 4 ostaggi dopo 6 giorni parteggiarono per lui

