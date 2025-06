È morto il rapinatore che ha ispirato la sindrome di Stoccolma

Clark Olofsson, il nome che ha segnato la storia criminale e psicologica mondiale, è scomparso all'età di 78 anni in Svezia. La sua incredibile vicenda, legata a una rapina con sequestro e all'origine della "sindrome di Stoccolma", continua a suscitare curiosità e riflessioni sulla complessità delle relazioni tra vittime e carnefici. La sua morte chiude un capitolo affascinante di cronaca nera, lasciando un'eredità che invita a riflettere sul potere delle dinamiche psicologiche in situazioni estreme.

