È morto il criminale svedese Clark Olofsson | ha partecipato alla rapina che ha dato il nome alla sindrome di Stoccolma

È scomparso a settantotto anni il criminale svedese Clark Olofsson. L'uomo era noto per aver preso parte, nel 1973, alla celebre rapina che contribuì a coniare la "sindrome di Stoccolma". La patologia fa riferimento all'irrazionale tendenza delle persone che subiscono abusi di vario genere a stabilire un legame con i propri aguzzini, empatizzando con loro o finendo per diventare loro complici. La rapina alla Kreditbanken di Stoccolma ebbe inizio il 23 agosto del 1973 per mano del trentaduenne Jan-Erik Olsson, appena uscito dal carcere di Kalmar grazie a un permesso temporaneo. Quando la polizia arrivò alla banca per trattare con lui, il malvivente chiese che Olofsson, già condannato per una rapina a mano armata e conosciuto durante la detenzione, venisse condotto sul posto.