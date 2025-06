È morto Clark Olofsson il criminale che diede il nome alla Sindrome di Stoccolma | così nel 1973 conquistò i suoi ostaggi

Clark Olofsson, noto criminale svedese e protagonista involontario di un fenomeno psicologico globale, è morto all’età di 78 anni. La sua vita, segnata da numerosi reati e momenti di oscurità, ha lasciato un’impronta indelebile nella storia del crimine internazionale. È stato infatti lui a ispirare il termine “sindrome di Stoccolma” durante la celebre rapina del 1973, che ha cambiato per sempre il volto della psicologia moderna. La sua eredità rimarrà impressa...

Clark Olofsson, l’uomo che suo malgrado ha dato il nome a una delle espressioni più note della psicologia moderna – la “sindrome di Stoccolma” – è morto all’età di 78 anni in un ospedale svedese. A dare la notizia è stata la sua famiglia, attraverso i media locali e l’agenzia Efe. Con una vita spesa per metà dietro le sbarre, Olofsson è stato protagonista di una lunga serie di crimini: dal tentato omicidio a rapine, fino a reati legati al traffico di droga. Ma il suo nome è entrato nella storia per un episodio avvenuto nell’estate del 1973, quando fu protagonista di una rapina in banca nella centrale piazza Norrmalmstorg di Stoccolma. 🔗 Leggi su Open.online

