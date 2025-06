È morta Fulvia Fratellini l' atleta disabile aveva 56 anni

La sua passione e il suo coraggio hanno ispirato intere generazioni di atleti e appassionati. Fulvia Fratellini, atleta con disabilità motoria della Vitersport, ci lascia un’eredità fatta di determinazione e tenacia, che continuerà a motivare chi lotta per superare ogni ostacolo. La sua memoria vive nei cuori di chi ha avuto il privilegio di conoscerla e di condividere con lei questa straordinaria avventura.

È morta Fulvia Fratellini, atleta con disabilità motoria della Vitersport. Si è spenta giovedì 26 giugno all'ospedale Santa Rosa di Viterbo, a 56 anni. Figura conosciuta e apprezzata nell'ambito dello sport paralimpico viterbese, ha rappresentato per molti un esempio di forza, determinazione e. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

