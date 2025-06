È il grande giorno delle nozze di Bezos a Venezia | scapoli d' oro piste da ballo sull' acqua e Nel blu dipinto di blu

L’attesissimo matrimonio di Bezos e Sánchez a Venezia è il grande evento dell’anno: tra piste da ballo sull’acqua, un tramonto da sogno e ospiti stellati, la città si trasforma in un palcoscenico da favola. Mentre la laguna risuona di canzoni di Modugno e i fotografi sono pronti a catturare ogni attimo, si respira l’emozione di un giorno unico che lascerà tutti senza fiato. La magia di Venezia si conferma ancora una volta…

Cerimonia al tramonto, menù stellato, pista da ballo galleggiante e ospiti da copertina: è il giorno clou del matrimonio Bezos-Sánchez sull'isola di San Giorgio. E mentre i fotograti aspettano Lady Gaga, in laguna si canta Modugno e si grida «No Bezos». 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - È il grande giorno delle nozze di Bezos a Venezia: scapoli d'oro, piste da ballo sull'acqua e Nel blu dipinto di blu

