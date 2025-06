È festa al Toujours Café di Arre per i 10 anni di attività

Il 9 luglio, il Toujours Café di Arre compie 10 anni di successi e convivialità. Un decennio di momenti speciali condivisi con clienti, famiglie e amici che hanno reso questa avventura indimenticabile. Per festeggiare questo importante traguardo, il locale ha preparato una giornata ricca di sorprese e offerte imperdibili. Un’occasione per brindare insieme e scrivere nuovi capitoli di questa splendida storia. Non mancate!

