Durante il sorpasso si scontra con un trattore | motociclista in ospedale

Durante un tranquillo pomeriggio di venerdì, un incidente ha scosso l’ingresso di Punta Marina, lungo viale dei Navigatori. Un motociclista, nel tentativo di sorpassare, si è scontrato con un trattore, rischiando conseguenze ben più gravi. Fortunatamente, grazie anche all’intervento tempestivo delle forze dell’ordine e del personale sanitario, il motociclista è stato ricoverato in ospedale in condizioni non gravi. Un episodio che ci ricorda quanto sia importante la prudenza alla guida.

Avrebbe potuto avere conseguenze ben più gravi, ma per fortuna così non è stato, l'incidente avvenuto nel primo pomeriggio di venerdì all'ingresso di Punta Marina, lungo viale dei Navigatori. Qui un motociclista, che stava viaggiando in direzione Punta Marina, è venuto a collisione in fase di. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

