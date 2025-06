Duplice omicidio a Villa Pamphili | via libera all’estradizione di Francis Kaufmann

Un tragico episodio scuote Roma: la Corte d’Appello di Larissa ha dato il via libera all’estradizione di Francis Kaufmann, il sospetto statunitense coinvolto in un duplice omicidio avvenuto a Villa Pamphili. La decisione segna un passo cruciale nella battaglia per la giustizia, portando alla luce i dettagli di un delitto che ha sconvolto la comunità. Con questo sviluppo, si apre una nuova fase nel procedimento giudiziario, che potrebbe fornire risposte fondamentali alle famiglie delle vittime e alla città intera.

La Corte d’Appello di Larissa, in Grecia, ha accolto la richiesta di estradizione avanzata dalle autorità italiane per Francis Kaufmann, il cittadino statunitense accusato del duplice omicidio avvenuto lo scorso 7 giugno a Villa Pamphili, a Roma. In quell’occasione, furono trovati senza vita. 🔗 Leggi su Today.it

