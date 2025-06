Due ragazze pranzano al bar Poi scappano senza pagare

Due ragazze hanno scelto il bar pasticceria Gazzani di Civitanova per un pranzo all'aperto, ma invece di pagare, sono scappate senza lasciare traccia. Un gesto che ha sorpreso i presenti e sollevato interrogativi sulla loro fuga repentina. La scena si è svolta ieri poco prima dell’una, e ora la questione diventa oggetto di attenzione: cosa ha spinto queste giovani a comportarsi così?

Fanno pranzo al bar pasticceria Gazzani, ma non passano alla cassa e se ne vanno senza pagare. Ieri, poco prima dell’una, due ragazze sono scappate via dopo aver consumato pollo e salmone all’esterno del locale di via Dante Alighieri a Civitanova. Si erano accomodate all’aperto, su uno dei tavoli più laterali rispetto alla porta di ingresso e, una volta consumato il pranzo, prima si è alzata una ed ed entrata nell’auto con cui erano arrivate e che avevano parcheggiato davanti al bar, poi l’altra l’ha raggiunta e tutte e due si sono allontanate, senza saldare il conto. Una scena ripresa dalla telecamera di videosorveglianza del bar, dalla quale non si vede però la targa dell’auto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Due ragazze pranzano al bar. Poi scappano senza pagare

