Due mesi fa la strage di Monreale il presidente Mattarella scrive ai parenti delle vittime | Vi sono vicino

Due mesi fa, Monreale è stata sconvolta da una tragedia che ha colpito profondamente l’intera comunità. Il presidente Mattarella, nel suo gesto di solidarietà, ha scritto ai familiari delle vittime, offrendo un conforto umano e sincero in un momento così difficile. Le sue parole sono un precious ricordo della forza dell’unione e della speranza di rinascita, anche nei momenti più bui.

"Rispondo alla lettera da lei inviata al presidente della Repubblica, il quale mi ha incaricato di trasmettere a lei e alle altre famiglie coinvolte i sensi della più viva partecipazione e umana vicinanza per la tragica scomparsa di Massimo, Salvatore e Andrea". Sono le parole del segretario. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

“Le forze militari Ue non sono adatte alle crisi future”. L’avvertimento del presidente uscente del Comitato militare dell’Unione europea - Roma, 16 maggio 2025 – In un allarmante avvertimento, Robert Brieger, presidente uscente del Comitato militare dell'Unione europea, ha dichiarato che le attuali forze militari europee non sono adeguate a fronteggiare le crisi future.

Al via la requisitoria dell'accusa che durerà almeno due mesi. Gli imputati per la strage del 14 agosto 2018 sono 57

