Due incidenti in poche ore nei pressi dei lidi | due feriti

Due incidenti in poche ore nei pressi dei lidi di Seiano hanno coinvolto due motociclisti, fortunatamente con condizioni non gravi. Tuttavia, l’evento ha causato un caos nel traffico, creando disagi per residenti e turisti. La sicurezza stradale resta una priorità : è fondamentale rispettare le norme per evitare tragedie e garantire un’estate all’insegna del relax e della serenità .

Due incidenti stradali ieri a Seiano sul tratto stradale che costeggia i lidi balneari in direzione Vico Equense. Coinvolti due motociclisti che hanno riportato politraumi ma le loro condizioni di salute non sembrano destare preoccupazione al momento. Traffico in tilt per ore. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

