Due giorni tra trekking passeggiate sonore concerti street food

Preparatevi a vivere un weekend ricco di emozioni tra musica, natura e sapori autentici: domani e domenica, la settima edizione della ’Festa della Via della Lana e della Seta’ trasforma il crinale tra Montepiano e Castiglione dei Pepoli in un palcoscenico vibrante di trekking, concerti, street food e spettacoli. Un’occasione unica per scoprire tradizioni secolari e nuove opere artistiche, creando ricordi indimenticabili lungo questo suggestivo cammino. Non mancate!

Passeggiate sonore, trekking, concerti, spettacoli, street food e tanto altro: domani e domenica prende il via la settima edizione della ’Festa della Via della Lana e della Seta’, lungo il crinale tra Montepiano e Castiglione dei Pepoli, al confine tra Toscana ed Emilia-Romagna. L’evento, che celebra il suggestivo cammino inaugurato nel 2018 da Vito Paticchia, quest’anno si arricchisce dell’inaugurazione delle prime due opere del progetto ’Fare comunità, arte pubblica lungo la Via della Lana e della Seta’, la collaborazione tra i due centri d’arte Pecci e MAMbo che produrrà varie opere lungo il sentiero. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Due giorni tra trekking passeggiate sonore, concerti, street food

In questa notizia si parla di: trekking - passeggiate - sonore - concerti

Passeggiate al chiaro di luna, a Formignano trekking notturni e soste teatrali - Con l'estate alle porte, Formignano offre un'esperienza unica: le passeggiate al chiaro di luna. Sabato 7 giugno, partendo dalla piazzetta dei minatori, un trekking di 4 chilometri guiderà i partecipanti tra le incantevoli ombre dei calanchi romagnoli, arricchito da emozionanti soste teatrali che renderanno il percorso ancora più suggestivo e indimenticabile.

Dai lupi alle erbe spontanee, il Festival del Bosco racconta le risorse della natura Dal naturopata Marco Pardini al trekking con Andrea Lanfri, dalle passeggiate etnobotaniche alle immersioni in foresta fino al musical con personaggi Disney. Domenica 22 giug Vai su Facebook

Due giorni tra trekking passeggiate sonore, concerti, street food; Passeggiate sonore, opere d'arte, bandierone di pace... E' festa sulla Via della Lana e della Seta; Concerti e trekking in duo. Ecco ’Musica al verde’.

Due giorni tra trekking passeggiate sonore, concerti, street food - Passeggiate sonore, trekking, concerti, spettacoli, street food e tanto altro: domani e domenica prende il via la settima edizione ... Scrive quotidiano.net

Passeggiate sonore, opere d’arte, bandierone di pace… E’ festa sulla Via della Lana e della Seta - Romagna e Toscana con cammini, incontri, musica, opere d'arte, fresco e buona cucina. Scrive dire.it