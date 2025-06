Due giorni di Bollino Rosso con rischio temporali e afa nel pomeriggio

Il caldo estivo dilaga in Abruzzo, con temperature record e temporali improvvisi che mettono a dura prova la quotidianità. Due giorni di bollino rosso e rischio temporali nel pomeriggio stanno mettendo in allerta cittadini e autorità. In questo scenario, prepararsi adeguatamente è essenziale per affrontare il grande caldo e i possibili disagi. Restate aggiornati e scoprite come proteggervi al meglio durante questa ondata di calore estrema.

Pescara - Nel weekend l’Abruzzo soffoca sotto l’anticiclone subtropicale; Pescara rischia l’allerta rossa, temperature vicine ai 39°C e notevoli rischi temporaleschi pomeridiani. Il Centro Sud è avvolto da un’intensa ondata di calore, con il termometro che ha toccato valori estremamente elevati in diverse località abruzzesi. I dati dell’associazione Caput Frigoris segnalano punte fino a 38,6?°C a Castiglione a Casauria (Pescara). Temperature analoghe sono state registrate a Introdacqua (37,3?°C), Bussi sul Tirino (37,2?°C), Monticchio (37,1?°C) e Popoli (36,5?°C). L’ondata calda avviene sotto l’influenza di un anticiclone nord?africano, che prolunga il caldo intenso per tutto il weekend. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Due giorni di Bollino Rosso con rischio temporali, e afa, nel pomeriggio

