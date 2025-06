Due fratellini vivevano con i genitori nel bosco | la scoperta shock della polizia

scena sconvolgente: due piccoli protagonisti, appena 9 e 6 anni, vivonoisolati in un cascinale abbandonato nel cuore del Torinese. La scoperta, fatta dai carabinieri durante un intervento di sgombero dopo l’alluvione, ha rivelato una realtà drammatica, senza documenti né tracce di identità . Un caso che scuote le coscienze italiane, sollevando interrogativi sulla tutela dei minori e sulla presenza di famiglie invisibili nel nostro territorio.

Due fratellini di 9 e 6 anni sono stati trovati in un cascinale isolato sulle colline di Lauriano, nel Torinese, dove vivevano in condizioni precarie, senza documenti, senza identità , completamente sconosciuti allo Stato italiano. A far emergere il caso è stato un provvedimento di sgombero legato all' alluvione che il mese scorso ha colpito la zona. Quando i carabinieri si sono presentati per notificare l'ordine, si sono trovati di fronte a una realtà inquietante: due bambini invisibili, mai registrati all'anagrafe, incapaci di leggere, scrivere o anche solo di parlare fluentemente. Leggi anche: Palazzina in fiamme: decine di persone dentro, anche bambini e disabili L'intervento dei carabinieri e la scoperta dei due minori.

