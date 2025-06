Due fratellini trovati in un cascinale | per lo stato italiano non erano mai esistiti

In un angolo dimenticato delle colline torinesi, due innocenti fratellini di 6 e 9 anni vivevano nell'ombra, senza documenti né diritti. Nati e registrati in Germania, erano scomparsi dal radar dello Stato italiano, invisibili e ignorati. La scoperta dei carabinieri ha aperto uno squarcio su un mondo nascosto, rivelando una realtà dura e sconvolgente. La loro storia ci invita a riflettere su un sistema che ancora può lasciar indietro i più vulnerabili.

Vivevano nascosti tra le colline torinesi, in un cascinale abbandonato, senza documenti, senza scuola, senza un'esistenza ufficiale. Due fratellini di 6 e 9 anni, nati e registrati in Germania, sono stati trovati dai carabinieri in condizioni igieniche drammatiche: indossavano entrambi il pannolino e non sapevano leggere né scrivere. Per lo stato italiano, non erano mai esistiti. Con loro vivevano i genitori, due cittadini olandesi. Il padre, 54 anni, scultore residente in Italia da almeno tre anni; la madre, 38 anni, senza fissa dimora. L'uomo ha sostenuto che i figli fossero arrivati da poco e ricevessero un'istruzione parentale.