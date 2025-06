Droni israeliani aprono il fuoco su un mercato nella Striscia di Gaza | almeno 18 morti

La violenza nella Striscia di Gaza continua a scuotere il cuore del Medio Oriente, con raid aerei israeliani che mietono vittime tra i civili e le forze di Hamas. Gli ultimi attacchi, tra cui un grave bombardamento su un mercato di Deir al-Balah, hanno causato almeno 18 morti e aumentano il bilancio delle vittime in un contesto già drammatico. La tensione cresce, lasciando la speranza di una soluzione sempre più lontana.

Ancora raid e ancora morti nella Striscia di Gaza. Proseguono senza sosta gli attacchi israeliani e sono almeno 72 i palestinesi uccisi nelle ultime 24 ore, secondo quanto riferisce Al-Jazeera citando fonti ospedaliere a Gaza. Almeno 18 sono morti nel corso di un attacco di droni di Tel Aviv in un mercato della città di Deir al-Balah, nella zona centrale della Striscia. Secondo quanto emerso il raid ha preso di mira un’unità di polizia di Hamas – con gli agenti vestiti in abiti civili e con maschere – che cercava di assumere il controllo del mercato, come hanno riferito alla Bbc un medico e testimoni oculari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it