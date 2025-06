Droga un carapace e zanne d' avorio in casa | arrestati 21enne e sua nonna

A Bari, un 21enne e la sua nonna sono finiti in manette grazie all’azione dei carabinieri, che hanno scoperto un vero e proprio covo di droga, con un carapace e zanne d’avorio tra gli oggetti sequestrati. La loro casa si è rivelata un ritrovo per attività illecite, aprendo un capitolo inquietante sulla criminalità locale. La vicenda continua a svilupparsi, sollevando interrogativi sulla presenza di queste armi rare nel cuore della città.

Un 21enne e barese e sua nonna 58enne sono stati arrestati in flagranza dai carabinieri a Bari con le accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti ed invasione di terreni o edifici in concorso. i militari, nel corso di controlli nella sua loro abitazione e in un altro. 🔗 Leggi su Baritoday.it

La perquisizione ha portato al rinvenimento di cinque panetti di hashish per un peso complessivo di circa mezzo chilo, oltre a 150 euro in contanti, ritenuti verosimilmente provento dell’attività di spaccio. Droga e denaro sono stati sequestrati #cronaca Vai su Facebook

