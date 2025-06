Drappellone che viene da lontano | Il tufo unisce la terra al cielo La Vergine ferma le pallottole

Nel cuore pulsante di Siena, il drappellone simbolo di tradizione e passione si erge come un ponte tra passato e presente. Il tufo, materia che unisce terra e cielo, e la Vergine che ferma le pallottole, incarnano valori di fede e coraggio tramandati di generazione in generazione. Riccardo Manganelli, artista e senese doc, ci racconta come l’emozione di creare il Palio vada oltre le parole, diventando un’espressione profonda delle sue radici e del suo amore per la città .

di Laura Valdesi SIENA "Un senese, un contradaiolo, uno di noi", dice il sindaco Nicoletta Fabio. E Riccardo Manganelli, incassato l’applauso della cittĂ , ammette "che per un senese che ha vissuto la Contrada da generazioni, realizzare il Palio è qualcosa che va al di lĂ dell’emozione e del naturale orgoglio. Emergono sensazioni difficilmente esprimibili a parole, ho provato a renderle con pennello e colori". Le radici, nella vita di Manganelli, hanno rappresentato la stella polare. "La genesi di questo lavoro viene da lontano, parte da nonno Adige e mamma Giuliana che, da pittori (sicuramente migliori di me) quali erano, mi hanno insegnato ad usare prima il pennello che a leggere e scrivere. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Drappellone che viene da lontano: "Il tufo unisce la terra al cielo. La Vergine ferma le pallottole"

