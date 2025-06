Dramma Fratoiannez | Lady Tesla rischia di perdere poltrona e maxi stipendio

Il dramma di Lady Tesla si infittisce: dopo quasi tre anni, la Giunta mette in discussione l’elezione di Elisabetta Piccolotti, rischiando di farle perdere la prestigiosa poltrona e lo stipendio da 16.000 euro al mese. La tensione cresce e il futuro di questa figura chiave è appeso a un filo. Scopriamo insieme cosa si cela dietro questa intricata vicenda.

Dopo quasi tre anni, la Giunta contesta l’elezione di Elisabetta Piccolotti (Avs). Che potrebbe così dover dire addio ai 16.000 euro mensili. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Dramma Fratoiannez: Lady Tesla rischia di perdere poltrona (e maxi stipendio)

