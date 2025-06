Draft tutti i nomi chiamati al secondo giro | c' è anche l' azzurro Saliou Niang

Ecco il resoconto degli ultimi colpi di mercato: dal draft al secondo giro con tutti i nomi chiamati, incluso C 232, l’azzurro Saliou Niang, e l’intera squadra di Duke al completo. Tra novità e conferme, scopriamo come si sono mossi i grandi protagonisti, dal draft fino alle scelte strategiche di Bologna e Cleveland, delineando un quadro emozionante per la prossima stagione. Ecco come è andata.

Saliou Niang è stato scelto al Draft NBA dai Cleveland Cavaliers! L’azzurro resterà in Europa - Saliou Niang ha realizzato un sogno: scelto al Draft NBA dai Cleveland Cavaliers, il talento di origini senegalesi e già in nazionale italiana, seguirà comunque la sua strada in Europa.

