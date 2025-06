Dove vive Jeff Bezos? Le sue case da sogno valgono più di 500 milioni di dollari

Dove vive Jeff Bezos, l’uomo più ricco del mondo? Le sue case da sogno, valutate oltre 500 milioni di dollari, spaziano da Seattle a New York fino alla sua nuova residenza a Miami. Un patrimonio immobiliare da capogiro che testimoni il suo successo e il suo stile di vita esclusivo. Ma qual è il segreto dietro queste proprietà da sogno? Scopriamolo insieme.

Da Seattle a New York fino alla nuova residenza a Miami, il patrimonio di Bezos in campo immobiliare sembra non finire mai. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Dove vive Jeff Bezos? Le sue case da sogno valgono più di 500 milioni di dollari

In questa notizia si parla di: bezos - vive - jeff - case

Il circoletto antifa e anticapitalista che contesta Bezos ha un problema non con Amazon ma con la libertà ? L’editoriale di Claudio Cerasa Il matrimonio veneziano tra Jeff Bezos e Lauren Sánchez – molti auguri – ha offerto infiniti spunti di riflessione per ragio Vai su Facebook

Dove vive Jeff Bezos? Ecco le spettacolari proprietà immobiliari del miliardario, del valore di oltre 500 milioni di dollari; Bezos, la protesta di chi vive a Venezia: «Voglio tornare a casa mia» VIDEO; Dove si tiene il matrimonio di Jeff Bezos a Venezia: le location delle nozze più discusse dell'anno.

Bezos, gli attivisti proiettano sul Campanile di San Marco scritte di protesta: si preparano al corteo che partirà dalla stazione - Le proteste contro Jeff Bezos, Lauren Sanchez e il loro sfarzosissimo matrimonio a Venezia continuano imperterrite. Scrive ilgazzettino.it

Jeff Bezos, dalla mamma adolescente al divorzio da record: la storia del miliardario - Mai come in questi giorni in cui Venezia è blindata per il suo matrimonio il nome di Jeff Bezos è sulla bocca di tutti. Secondo adnkronos.com